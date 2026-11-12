Villarosa, cambio in Giunta: Mario Calascibetta subentra a Giuseppe Ippolito

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Cambio nella composizione della Giunta comunale di Villarosa. Giuseppe Ippolito lascia il proprio incarico dopo quattro anni di attività amministrativa e al suo posto subentra Mario Calascibetta, giovane laureato in Scienze ambientali e forestali, vicino al Partito Democratico.

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Un avvicendamento che si inserisce in un quadro di continuità politica e amministrativa, in sintonia con il sindaco e con la linea politica sostenuta dal Partito Democratico, che continua a garantire il proprio sostegno all’amministrazione attraverso la presenza di altre due figure: l’assessore alle Politiche sociali Paola Giadone e il capogruppo di maggioranza Antonio Gallea.

Nel raccogliere il nuovo incarico, Calascibetta ha voluto ringraziare il sindaco Costanza per la fiducia accordatagli e Giuseppe Ippolito per il lavoro svolto nel corso dei quattro anni di mandato, riconoscendone l’impegno e la dedizione al servizio di Villarosa e Villapriolo.

Ippolito, esponente del Partito Democratico e assistente parlamentare dell’onorevole Venezia, conclude quindi il proprio percorso istituzionale. Nel suo saluto ha voluto sottolineare il valore dell’esperienza vissuta, ringraziando il sindaco, gli assessori , i consiglieri comunali, i dipendenti dell’ente e soprattutto i cittadini di Villarosa e Villapriolo.