Villarosa, A19: permane la chiusura temporanea direzione Catania. Traffico deviato

Permane la chiusura della carreggiata in direzione Catania, dal km 103,500 al km 112,400, dell’autostrada A19, nel territorio di Villarosa, come conseguenza di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante, il quale si è ribaltato riversando olio e carburante sul manto stradale.

Al momento, i mezzi diretti a Catania devono effettuare l’uscita obbligatoria allo svincolo di Caltanissetta con rientro allo svincolo di Enna. Il percorso alternativo prevede l’attraversamento della SS626 e della SS117/bis.

Riaperta, invece, la carreggiata in direzione Palermo.

Personale Anas e ditta specializzata sono sul posto per completare le operazioni di bonifica dei luoghi e riaprire la carreggiata nel più breve tempo possibile.

Questa mattina il personale Anas ha tempestivamente soccorso una ragazza che era rimasta bloccata con la propria automobile sull’asfalto sporco di gasolio. La giovane è stata fatta salire sul mezzo di soccorso Anas e la vettura che stava guidando è stata trasportata fuori dalla zona di pericolo dalle squadre Anas.