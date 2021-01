Villarosa: 54 i positivi al Covid, oltre 100 in quarantena

I contagi Covid a Villarosa sono 54, oltre cento le persone in quarantena. A darne conferma qualche minuto fa il sindaco Giuseppe Fasciana. Villarosa a partire da domani sarà zona rossa.

“Se si pensa che avevamo chiuso il 2020 con un solo contagio – ha detto il primo cittadino villarosano – oggi la situazione mi rattrista. Non ci sono parole per esprimere quello che pensiamo un po’ tutti. Non potevamo arrivare a tanto, ci eravamo comportati bene. Non so cosa è successo, ci siamo lasciati andare tutti in questo periodo di Natale e in una settimana siamo passati da zero a cinquanta contagi”.