Villapriolo: fondi regionali per la festa del SS. Crocifisso, soddisfazione della Democrazia Cristiana

Villapriolo quest’anno si appresta a vivere una grande festa del Santissimo Crocifisso grazie al finanziamento regionale concesso al progetto “Estate Villapriolese – II edizione Festività SS. Crocifisso”. A darne notizia i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana, Alberto Di Nicolò, assessore alla cultura, Angelo Riccardo Zaffora, capogruppo in consiglio comunale, e Veronica Giannone, che esprimono grande soddisfazione e profonda gratitudine e ribadiscono con forza il valore di questo intervento.

“L’assessore regionale – si legge in una nota – delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, on. Andrea Messina, ha approvato, attraverso un decreto assessoriale che coinvolge quasi 300 enti beneficiari siciliani, numerose iniziative, tra cui quella del Comune di Villarosa, dimostrando grande attenzione anche verso i piccoli centri e le realtà locali che promuovono la cultura, le tradizioni e il senso di comunità”.

“Siamo estremamente soddisfatti – dichiarano Di Nicolò, Zaffora e Giannone – perché questo contributo non rappresenta solamente un finanziamento, ma un vero e proprio riconoscimento per la nostra comunità e il lavoro che svolgiamo per promuovere le nostre radici. Ancor di più ci riempie d’orgoglio essere riusciti a far finanziare, per il secondo anno consecutivo, i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso che si terranno il 23 agosto a Villapriolo. Il sostegno dell’assessore Messina dimostra concretamente che anche i piccoli Comuni, come Villarosa, meritano attenzione e investimenti, essendo parte integrante dello sviluppo culturale e sociale della Sicilia. Essere rientrati tra i quasi 300 enti beneficiari del decreto regionale ci dà grande soddisfazione e ci motiva a continuare con impegno nella valorizzazione della cultura, delle tradizioni e della coesione della nostra comunità”.

Giacomo Lisacchi