Villapriolo, al via i lavori di rifacimento della rete idrica

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Sono stati consegnati e avviati questa mattina i lavori per il rifacimento e il potenziamento della rete idrica della frazione di Villapriolo, nel Comune di Villarosa. Alla consegna erano presenti il sindaco Franco Costanza, il presidente dell’ATI Enna avv. Nino Cammarata, i tecnici dell’ATI e l’ingegnere Bruno per AcquaEnna.

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L’intervento, dell’importo complessivo di 300 mila euro, rientra nella linea di finanziamento REACT-EU e prevede il rifacimento della rete idrica della frazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza della distribuzione, ridurre le criticità e potenziare la capacità del servizio a beneficio dei cittadini.

«L’avvio di questi lavori – dichiara il presidente dell’ATI Enna Nino Cammarata – rappresenta un ulteriore passo concreto nel percorso di ammodernamento delle infrastrutture idriche del territorio. Grazie alle risorse REACT-EU stiamo realizzando interventi che incidono direttamente sulla qualità e sull’efficienza del servizio. Questo è il risultato di una programmazione che dovrà proseguire con ulteriori opere nei diversi Comuni dell’Ennese».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Franco Costanza, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento per la frazione di Villapriolo e per il miglioramento del servizio idrico a disposizione della comunità.

L’ATI Enna conferma, inoltre, l’impegno a proseguire nell’attuazione degli interventi programmati, con l’obiettivo di rafforzare e rendere sempre più efficiente la rete idrica dell’intero territorio provinciale.