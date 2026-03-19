Villadoro e Sperlinga, visita del comandante della Legione Carabinieri Sicilia

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Una giornata all’insegna della vicinanza istituzionale e del riconoscimento del valore umano e professionale dei Carabinieri quella vissuta nelle Stazioni di Villadoro e Sperlinga, entrambe dipendenti dal Comando Compagnia Carabinieri di Nicosia, in occasione della visita del Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco.

Ad accogliere l’alto Ufficiale, presso la Stazione di Villadoro, il Maresciallo Ordinario Alessandro Rodolfo, mentre a Sperlinga il Generale è stato ricevuto dal Luogotenente Giuseppe Giunta, comandanti di due presidi che rappresentano autentici punti di riferimento per le rispettive comunità.

Nel corso della visita, il Generale Del Monaco ha inteso sottolineare l’importanza strategica delle Stazioni Carabinieri nei piccoli centri dell’entroterra siciliano, dove la presenza dell’Arma assume un valore che va ben oltre il semplice servizio istituzionale. Realtà come Villadoro e Sperlinga incarnano infatti quella capillarità territoriale che da sempre contraddistingue l’Arma dei Carabinieri, garantendo sicurezza, legalità e soprattutto un rapporto diretto e umano con i cittadini.

“È oggi più che mai fondamentale essere vicini alla gente, soprattutto a chi ha più bisogno della presenza dello Stato”, ha evidenziato il Generale, definendo i Carabinieri “veri punti di riferimento della comunità, autentici ‘orizzonti di luce’ per i territori”.

Un concetto che trova piena espressione proprio nelle piccole Stazioni, dove il Carabiniere non è soltanto un operatore della sicurezza, ma diventa parte integrante del tessuto sociale. In questi contesti, infatti, il rapporto con la popolazione si fonda su fiducia, ascolto e presenza costante, elementi che rendono l’Arma un presidio di legalità profondamente radicato e riconosciuto.

Il Generale Del Monaco ha inoltre espresso parole di apprezzamento per la forte motivazione e lo spirito di servizio che animano i militari in servizio presso queste realtà, sottolineando come proprio in contesti simili si manifesti in modo autentico l’amore per la professione.

La visita si è conclusa presso la Stazione di Sperlinga, dove il Generale si è trattenuto a pranzo con i Carabinieri, condividendo un momento conviviale. Un’occasione che ha ulteriormente rafforzato il senso di appartenenza e lo spirito di squadra, valori fondamentali che continuano a rendere l’Arma dei Carabinieri una presenza insostituibile anche nei territori più piccoli e periferici.