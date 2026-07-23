Vigile del Fuoco morto nel Nisseno, la CISL e la FNS: “Servono più investimenti per tutelare chi protegge il territorio”

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La CISL esprime profondo cordoglio per la morte del vigile del fuoco del Comando provinciale di Caltanissetta, colto, secondo quanto si apprende dalla stampa, da un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio.

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Vicinanza della Cisl e della Fns anche agli altri vigili del fuoco dei tre territori di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, che in questi interminabili giorni, durante gli interventi di spegnimento, si sono sentiti male e sono stati costretti alle cure ospedaliere.

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«La tragedia che oggi colpisce il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – dichiarano la segretaria generale della CISL Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia e il Segretario Generale della Fns, Vincenzo Natale – ci addolora profondamente. Ogni volta che un servitore dello Stato perde la vita mentre è impegnato a proteggere le persone e il territorio, è l’intero Paese a subire una ferita. Ai familiari del lavoratore scomparso, ai suoi colleghi e a tutta la comunità dei Vigili del Fuoco esprimiamo il nostro più sincero cordoglio e la nostra piena solidarietà».

«L’emergenza incendi che sta interessando vaste aree delle nostre province – proseguono i sindacalisti –, aggravata dalle elevate temperature, rende ancora più evidente quanto sia indispensabile garantire alle donne e agli uomini del Corpo, così come alle altre categorie di lavoratori, condizioni di lavoro sempre più sicure. Servono investimenti strutturali negli organici, nel ricambio generazionale, nella formazione continua, nei mezzi e nelle dotazioni, oltre a un rafforzamento delle attività di prevenzione e di tutela della salute del personale».

E’ fondamentale, secondo il sindacato, che, in questo momento così delicato, i Sindaci esercitino con fermezza le proprie competenze, garantendo l’attuazione ed il rispetto delle ordinanze antincendio da loro emanate, rafforzino i controlli sul territorio, anche tramite le Polizie Locali. È fondamentale verificare il rispetto degli obblighi di manutenzione e pulizia, contrastando comportamenti negligenti o illeciti, come l’accensione di roghi non autorizzati.

«La CISL continuerà a sostenere tutte le iniziative finalizzate a garantire agli operatori le migliori condizioni possibili per svolgere un servizio così prezioso per i cittadini. Di fronte a tragedie come questa – concludono Petralia e Natale –, il modo più autentico per onorare chi ha perso la vita mentre svolgeva il proprio servizio è trasformare il cordoglio in un impegno concreto, rafforzando la prevenzione e assicurando a chi ogni giorno interviene per salvare gli altri le più elevate condizioni di sicurezza».