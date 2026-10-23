[VIDEO] Macchie sul viso e melasma: perché ritornano e come trattarle?

PUBBLICITÀ

Macchie sul viso e melasma: perché ritornano e come trattarle?

PUBBLICITÀ

Le macchie sul viso sembrano scomparire, ma poi tornano? Potrebbe trattarsi di melasma, una condizione della pelle che richiede attenzione e un approccio mirato. In questa nuova puntata di “Piacersi davvero”, il dott. Igor Dell’Aera spiega quali fattori favoriscono la comparsa delle macchie, perché possono ripresentarsi anche dopo un trattamento e quanto siano importanti la corretta fotoprotezione e una routine di cura costante per ottenere e mantenere i risultati nel tempo.

