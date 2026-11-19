[VIDEO] La solidarietà viaggia in e-bike: il servizio EN Rider a Enna

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A Enna la spesa solidale arriva in bicicletta. EN Rider è il servizio del progetto Cicli Solidali, curato dalla cooperativa Aleteia, che consegna beni di prima necessità (alimentari, farmaceutici e altri prodotti) a persone e famiglie in condizioni di fragilità. Le consegne avvengono con e-bike a pedalata assistita e coprono l’intero territorio comunale di Enna. Il servizio è pensato soprattutto per chi ha difficoltà a recarsi di persona nei punti di ritiro.

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Come funziona EN Rider ha attivato convenzioni con farmacie, supermercati, macellerie e panifici, e collabora con un ente convenzionato con la Caritas per la distribuzione dei beni di prima necessità. Così unisce due obiettivi: ridurre l’inquinamento grazie alla mobilità sostenibile e favorire l’inclusione sociale.

Come aderire. Per richiedere il servizio scrivete a: en.rideraleteia@gmail.com

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