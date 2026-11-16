[VIDEO] BarCult – Seconda puntata | Gli Eclettici, la compagnia nata per amore

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Seconda puntata di BarCult, il programma di EnnaLive che racconta personaggi del territorio, e non solo. Una tazzina, un microfono, una storia.

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Ospiti gli Eclettici, con la presidente Lucia Trovato e il regista Rosario Primavera. Ai microfoni di Mirko Milano raccontano come è nata la compagnia, da un voto a Santa Rita, e il sogno realizzato di portare «Rita da Cascia il musical» sul sagrato della Basilica di Cascia. Poi il nuovo spettacolo su Santa Teresa per la riapertura della chiesa di Enna dopo 70 anni e la Serata degli Eclettici, il premio alle eccellenze ennesi, in programma il 13 dicembre.

