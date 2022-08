Vicenda crocieristi a Enna, l’agenzia viaggi: “Nessuna truffa ai danni dei clienti”

Si pubblica qui di seguito comunicazione ricevuta dall’Avv. Ambra Turco per conto dell’agenzia di viaggi “Tra smeraldo e oceano”, in merito alla vicenda che ha visto protagonisti i 35 croceristi ad Enna.

“Siamo profondamente dispiaciuti per l’epilogo cui è giunta la vicenda che ha visto protagonisti i 35 croceristi di Enna. Preme, tuttavia, sottolineare che la mia cliente, l’agenzia di viaggi ‘Tra smeraldo e oceano’, non ha ordito alcuna truffa nei confronti dei suoi clienti. Sono, infatti, ancora in corso gli accertamenti destinati a chiarire le dinamiche intercorse tra la stessa ed il colosso MSC.

Pur comprendendone il disagio, allo stato, preme comunque rassicurare i crocieristi coinvolti, i quali saranno presto contattati al fine di comunicare loro le modalità attraverso cui si procederà al rimborso delle quote di partecipazione da questi sostenuti”.