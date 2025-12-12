“Vibrazioni Invernali”: immersione sonora di benessere tra Enna e Nicosia

PUBBLICITÀ

“Vibrazioni Invernali” è uno degli eventi che compongono il nuovo ciclo di iniziative firmate Yoga Day Festival, con la collaborazione di Anna Lo Grasso, pensato per offrire agli appassionati delle discipline olistiche l’opportunità di approfondire la propria conoscenza in contesti e ambienti diversi da quelli abitualmente proposti durante il festival principale. I due appuntamenti si terranno il 13 a villa Nikes, a Nicosia, domani, sabato 13 dicembre e domenica 14 ad Enna, alla Galleria Civica.

L’iniziativa anticipa la 4ª edizione dello Yoga Day Festival, che anche quest’anno si svolgerà a Enna, che si conferma un punto di riferimento per chi ricerca benessere, spiritualità e crescita personale.

Protagonisti di questa edizione di “Vibrazioni Invernali” saranno Michele Nunnari e il Gruppo Bakty Marga Sicilia, che guideranno i partecipanti in un’esperienza ricca vibrazioni, di musica, connessione e armonia interiore. Percorsi interiori attraverso suoni e vibrazioni che fanno riflettere su come le vibrazioni possono influenzare la realtà, trasformare la vita e quella degli altri. Le vibrazioni non sono qualcosa che “accade”. Sono qualcosa che creiamo. E quando cambiano dentro di noi, la realtà intorno risponde sempre.

Michele Nunnari, guiderà i partecipanti in un bagno sonoro profondo, un’esperienza capace di riportare armonia al corpo e allo spirito, sciogliendo tensioni e aprendo spazi interiori nuovi. Rishika Ruchita e il gruppo Bhakty Marga Sicilia, con canti e vibrazioni devozionali elevano l’energia, aprono il cuore e trasformano il silenzio in presenza.

Un modo nuovo e intenso per ritrovare centratura e forza interiore, iniziare il 2025 con intenzioni chiare e vibrazioni luminose, condividere un’esperienza che nutre, unisce e trasforma.

Appuntamento, dunque, sabato 13 dicembre a Nicosia, villa Nikes dalle 15.30 alle 17.30 con bagno sonoro di Michele Nunnari. a seguire dalle 18.00 Satsang e kirtan & bajan con il gruppo Bhakti Marga Sicilia. Domenica 14 dicembre , ad Enna, Galleria Civica, 10.30-12.30 bagno sonoro, dalle 15:00 alle 16;00 Satsang e a seguire kirtan&bajan, Dalle 15:00 alle 18:00 trattamenti olistici con Carmen Contino e lettura codice umano con Dario Cocciante su prenotazione. Per info info@yogadayfestival.it