Viabilità: riparte l’iter per la costruzione del ponte di Gagliano

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Dopo lo sbocco e il riavvio dei lavori sulla Sp 28 la Panoramica un altro importante risultato è stato incassato dal Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna Piero Capizzi che sulla viabilità provinciale non ha mai abbassato la guardia.

Dopo un anno esatto dal suo insediamento riparte, infatti, l’iter per l’altra, ormai, famosa arteria rimasta da decenni incompiuta a causa di innumerevoli complessità tecniche, amministrative e giudiziarie compromettendo la viabilità della zona Nord del territorio. Si tratta della Sp 22 ed in particolare del Ponte di Gagliano Castelferrato, assurto più volte agli onori della cronaca, per il quale si va finalmente verso la soluzione.

E’ a firma del dirigente del III settore, l’ingegnere Daniela Lumera, la determina con la quale è stato approvato il bando per la redazione del progetto di fattibilità e del progetto esecutivo riguardante i lavori di costruzione di un nuovo tratto di variante tra le attuali progressive km 0+000 e km 4+000. Abbandonata l’idea di un ponte ad arco il progetto dovrà prevedere la costruzione delle pile in alveo. L’intervento è finanziato per 4 milioni e 366 mila euro circa con fondi comunitari FSC 2021-2027 e per 990 mila euro con risorse dell’Ente. Il progetto è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 ed è stato riproposto nel redigendo Piano 2026/2028.

“Con la pubblicazione del bando con il quale affideremo la progettazione del ponte di Gagliano – commenta il presidente Piero Capizzi – riparte un percorso tecnico amministrativo che sono certo porterà alla soluzione di uno dei problemi più complessi di cui mi sono trovato ad occuparmi non appena insediato. Assieme allo staff tecnico ho affrontato con lucidità e con operatività la questione perchè ho ritenuto che questa opera pubblica non poteva rimanere incompiuta e che avrebbe invece dato una svolta significativa alla viabilità della zona nord che merita investimenti infrastrutturali per migliorare i collegamenti e quindi per dare una spinta all’economia di intere comunità. Le questioni sono state farraginose e il nostro impegno per superarle è stato determinante. Risolto il contenzioso con l’impresa e il progettista adesso il cronoprogramma riguarda l’affidamento dei servizi tecnici per poi andare alla gara per la realizzazione dell’opera. Un risultato raggiunto – conclude Capizzi – grazie ad un lavoro di squadra e alla volontà condivisa di realizzare l’opera ritenuta strategica per la viabilità della zona nord”.

Il bando per la progettazione sarà pubblicato in questi giorni sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Enna. L’importo complessivo a base di gara è di 333 mila e 476 euro circa. Trattandosi di servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza europea si ricorrerà alla procedura aperta. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.