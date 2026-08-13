Viabilità nell’Ennese, UGCONS chiede misure straordinarie per i collegamenti

PUBBLICITÀ

Il presidente regionale di UGCONS Sicilia, Franco Arena, interviene sulla situazione della viabilità in provincia di Enna, segnalando disagi legati ai cantieri e alle chiusure stradali che interessano alcuni collegamenti verso il capoluogo.

PUBBLICITÀ

Il presidente regionale di UGCONS Sicilia richiama in particolare le difficoltà per pendolari e cittadini che devono raggiungere l’ospedale Umberto I di Enna.

PUBBLICITÀ

Tra le criticità indicate nella dichiarazione figurano la chiusura della SS192 e i rallentamenti lungo la SP98: «Evidenziamo la chiusura totale della SS192 nel tratto Mulinello-Calderai e i forti rallentamenti lungo la SP98, dove i semafori causano lunghe code».

Arena riconosce la necessità degli interventi in corso, chiedendo però una diversa organizzazione dei lavori: «Pur riconoscendo la necessità degli interventi, chiediamo che i lavori vengano pianificati meglio, garantendo percorsi alternativi, informazione chiara e tempi certi».

L’appello è rivolto ad ANAS, al Libero Consorzio Comunale di Enna e alla Regione Siciliana: «Chiediamo misure straordinarie ad ANAS, al Libero Consorzio Comunale di Enna e alla Regione Siciliana, perché i cittadini non possono rimanere isolati».

«Il diritto alla mobilità e all’accesso ai servizi sanitari deve essere garantito», conclude Arena.