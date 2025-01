Viabilità nell’Ennese, Di Paola (M5S): “Senza strade non c’è crescita”

PUBBLICITÀ

Doppio appuntamento ennese per il vice presidente dell’ARS e coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, sul tema della viabilità nelle aree interne.

Nella mattinata di lunedì infatti il deputato regionale ha incontrato il Commissario del Libero Consorzio Comunale di Enna, dott.ssa Carmela Madonia, e l’ufficio tecnico per fare il punto della situazione sulla manutenzione delle strade provinciali. Accompagnato dalla coordinatrice provinciale M5S, Rosalba D’Accorso, e dai referenti dei gruppi territoriali della provincia, Di Paola ha perorato la necessità di dare attuazione ad una norma, proposta e approvata in finanziaria regionale, per la manutenzioni della strade provinciali della provincia di Enna.

Nel pomeriggio poi il vice presidente dell’ARS ha fatto un sopralluogo a Dittaino, dove le piogge degli scorsi giorni hanno reso impraticabili le strade dell’area industriale.

“Ringrazio la dottoressa Madonia e tutti i tecnici – ha detto Di Paola – per la grande disponibilità e per il lavoro che stanno portando avanti nonostante le innumerevoli difficoltà. Ho assicurato la mia massima disponibilità affinché vi sia massima attenzione da parte delle istituzioni regionali per la questione viabilità nell’Ennese. Mi chiedo infatti come possa esserci crescita economica e sociale se non funziona la viabilità. Conosco bene il territorio ennese, il suo potenziale e le sue peculiarità, ma se non ci sono strade, non può esserci crescita, non può esserci sicurezza e crescita economica. Quanto visto oggi a Dittaino, insieme al nostro referente del territorio, è inaccettabile. Nella manovra finanziaria regionale appena varata a Sala d’Ercole, abbiamo proposto e fatto approvare delle norme che finanziano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle strade dell’Ennese. Mi impegno a darne attuazione nel più breve tempo possibile” ha concluso Nuccio Di Paola.