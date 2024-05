Viabilità in provincia di Enna: i prossimi investimenti annunciati dall’assessore regionale Aricò

PUBBLICITÀ

“Abbiamo programmato per i nuovi fondi di coesione che firmeranno a breve il nostro premier Giorgia Meloni con il presidente della Regione sei opere di collegamenti interni, sono opere che valgono circa 20 milioni di euro”. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l’assessore alle infrastrutture e alla mobilità della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, durante il suo intervento al convegno organizzato dall’Ance dal titolo “Le infrastrutture e la mobilità nell’entroterra siciliano – Fondi Pnrr e Fondi Europei – Opportunità da non perdere”, in riferimento agli interventi che saranno attuati in provincia di Enna.

PUBBLICITÀ

Nello specifico, Aricò ha annunciato che si tratta di oltre 100 milioni di euro di opere infrastrutturali in provincia di Enna, di cui 87 milioni per la Nord-Sud, mentre altri 20 milioni di euro saranno destinati per altre sei opere riguardanti strade ad Agira (SP 22), Aidone, Enna, Nicosia, Piazza Armerina e Troina.