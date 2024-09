Viabilità in provincia di Enna: dal Ministero 7 milioni di euro per le annualità 2025/2029

PUBBLICITÀ

Cinque strade provinciali saranno oggetto di manutenzione straordinaria a partire dal 2025. E’ arrivata, infatti, dal Ministero delle Infrastrutture la nota ufficiale con la quale si comunica al Libero Consorzio Comunale di Enna che è stata accolta la richiesta di finanziamento per complessivi 7 milioni e 150 mila euro circa. Somme che sono state assegnate nell’ambito del decreto ministeriale del 26 aprile 2022 “Ripartizione delle risorse per le annualità dal 2025/2029 per le strade delle province e delle città metropolitane relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria”.

I progetti di manutenzione straordinaria finanziati riguardano nel dettaglio: per l’annualità 2025 la direttrice stradale “c” Piazza Armerina- Valguarnera- A19 (svincolo Mulinello) e della direttrice “h” Piazza Armerina-Enna-A19 (svincolo Enna) in territorio di Assoro, Enna, Leonforte, Piazza Armerina e Valguarnera; per l’annualità 2026 la direttrice “b” Nicosia-Agira-A19 e della direttrice stradale “i” Nissoria-Gagliano-A19 in territorio di Agira, Assoro, Nicosia e Nissoria; per l’annualità 2027 la direttrice “e” Nicosia-Villarosa-A19 (svincolo Ponte Cinque Archi) in territorio di Calascibetta, Enna, Gangi, Nicosia, Sperlinga e Villarosa; annualità 2028 la direttrice “c” Piazza armerina, Valguarnera, A19 (svincolo Mulinello), annualità 2029 direttrice stradale “a” Troina, Gagliano A19 (svincolo Agira) in territorio di Agira, Troina, e Gagliano.

Per ciascun intervento sono stati finanziati un milione e 430 mila euro circa. Si tratta di lavori di manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni di sicurezza e il collegamento con i principali svincoli autostradali.