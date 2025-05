Viabilità: i presidenti delle Province siciliane contro i tagli del Governo nazionale

PUBBLICITÀ

I sei Presidenti dei Liberi Consorzi Comunali della Sicilia e Anci Sicilia sul piede di guerra contro i tagli imposti dal Governo nazionale alle Province italiane. La Legge di Bilancio e il Decreto Milleproroghe riducono drasticamente i fondi destinati alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali.

“Abbiamo ereditato – ha dichiarato il presidente della ex Provincia di Enna, Piero Capizzi – una situazione disastrosa soprattutto per quanto riguarda la viabilità, fortemente penalizzata in questi anni di commissariamento anche per le note difficoltà finanziarie di questi Enti a causa del prelievo forzoso che ne ha condizionato la programmazione e gli interventi. I territori hanno necessità di infrastrutture viarie senza le quali non ci può essere sviluppo”.

Come già denunciato da UPI, i tagli ammontano a 1,7 miliardi di euro su scala nazionale e interessano oltre 120.000 chilometri di strade.

L’Assemblea nazionale dei Presidenti delle Province, a cui hanno partecipato i neo presidenti dei Liberi consorzi siciliani, riunita nei giorni scorsi a Roma, ha dato mandato a UPI di chiedere con forza l’apertura immediata di un tavolo di crisi al Ministero delle Infrastrutture per il reintegro delle risorse già tagliate. ANCI Sicilia e i presidenti dei Liberi Consorzi siciliani condividono la linea espressa da UPI e chiedono con forza al Governo nazionale di rivedere immediatamente le proprie scelte.

“In caso contrario – dichiarano – saremo costretti a denunciare pubblicamente e in ogni sede istituzionale la gravissima situazione in cui vengono lasciati i nostri territori”.