Viabilità a Enna Bassa, il PD: “Situazione drammatica”

Il Circolo PD Enna Bassa Milena Rutella interviene sulla situazione della viabilità nella parte bassa della città, definendola sempre più critica dopo le recenti precipitazioni: “La situazione della viabilità a Enna Bassa è drammatica. Le recenti piogge hanno peggiorato una condizione già critica, come testimonia il crollo di via Civiltà del Lavoro, evidenziando l’incapacità di gestire il traffico crescente della zona. La città, infatti, non riesce più a sostenere il peso del traffico derivante dalla sua espansione e dalla presenza dell’università, aggravato dalle deviazioni del traffico autostradale”.

Nel comunicato si sottolinea anche lo stato delle infrastrutture e le difficoltà quotidiane per residenti e studenti: “Le strade sono in condizioni disastrose. Il traffico è asfissiante e la situazione è destinata a peggiorare giorno dopo giorno, rendendo difficile la vita quotidiana dei residenti e degli studenti stessi”.

Il circolo dem chiede quindi interventi urgenti e strutturali: “È urgente intervenire con misure radicali per risolvere questo problema. Servono nuovi collegamenti per liberare il quadrivio e rifare la pavimentazione delle strade primarie e secondarie. È necessario rivedere l’intero impianto di viabilità della zona per garantire sicurezza e fluidità del traffico”.

Infine, l’appello ad agire rapidamente per migliorare le condizioni della zona: “Questo problema richiede interventi immediati per migliorare la viabilità e la qualità della vita a Enna Bassa. È tempo di agire per risolvere questa situazione che pesa sulla vita di tutti i giorni”.