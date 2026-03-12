Viabilità a Enna Bassa, il Pd lancia l’allarme: “Situazione sempre più drammatica e caotica”

PUBBLICITÀ

Il Circolo del Pd Enna Bassa “Milena Rutella” lancia l’allarme sulla situazione della viabilità nella zona bassa della città, definita sempre più critica e ormai difficilmente sostenibile per i cittadini: “La situazione del traffico e della viabilità sta assumendo contorni sempre più drammatici e caotici (in un contesto già problematico per l’intera città). I cittadini si ritrovano quotidianamente imbottigliati per tempi lunghissimi, con disagi ormai insostenibili per chi deve spostarsi per lavoro, studio o necessità quotidiane, una condizione che chiama la politica ennese alle proprie responsabilità”.

Secondo il circolo, il quadro attuale non rappresenta un’emergenza improvvisa, ma l’esito di criticità già segnalate in passato e mai realmente affrontate: “Non si tratta purtroppo di una sorpresa. Già in passato, più volte e in diverse occasioni, abbiamo segnalato come la situazione della viabilità a Enna Bassa stesse progressivamente deteriorandosi. Il congestionamento crescente dell’area, dovuto all’aumento del traffico, alla presenza dell’università, alle criticità della rete stradale e agli eventi meteorologici e/o straordinari che spesso aggravano le condizioni delle infrastrutture, ha reso evidente da tempo la fragilità dell’attuale sistema viario”.

Da qui la richiesta di un intervento immediato, anche con misure temporanee, per ridurre i disagi che in questi giorni stanno colpendo automobilisti e residenti: “Oggi temiamo di trovarci davanti a una condizione che rischia di diventare strutturalmente caotica se non si interviene con urgenza. Diventa improrogabile, e ci sembra paradossale doverlo ancora una volta richiamare, adottare misure concrete, anche temporanee, per alleviare i disagi che i cittadini stanno subendo in questi giorni: auspichiamo che l’amministrazione uscente trovi il tempo per dare qualche risposta in merito”.

Nel documento viene inoltre sollecitata una pianificazione organica della mobilità urbana, che il Pd indica come una delle priorità che dovranno essere affrontate dalla prossima amministrazione comunale: “Allo stesso tempo, è indispensabile avviare una progettualità seria e organica sulla viabilità di Enna Bassa. La prossima amministrazione avrà l’onere di affrontare una questione di centrale rilevanza: ripensare complessivamente lo studio della viabilità e il piano urbano del traffico della città, prevedendo in particolare nuovi collegamenti stradali che consentano di alleggerire il carico sul quadrivio di Enna Bassa e distribuire meglio i flussi di traffico (come, per esempio, lavorare al collegamento, più volte proposto, tra la zona di Santa Lucia e quella di Ferrante)”.

In chiusura, il circolo esprime solidarietà ai cittadini che stanno vivendo i disagi di questi giorni e rilancia la necessità di una riflessione complessiva sulla mobilità cittadina: “Per adesso, non possiamo che solidarizzare con chi sta vivendo in questi giorni questa difficile condizione e ribadire che non si può più rinviare una riflessione seria sulla mobilità urbana che investe tanto la parte bassa quanto quella alta della città: i cittadini di Enna meritano una città più funzionale, sicura e vivibile”.

La nota è firmata da Lillo Maria Colaleo, segretario del Circolo Pd Enna Bassa “Milena Rutella”.