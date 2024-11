PUBBLICITÀ

Dopo la riapertura del tratto di Via Pergusa ad Enna interessato dalla frana nel solo senso di salita, Sais Autolinee comunica all’utenza che le fermate del servizio urbano saranno tutte ripristinate solo nel senso verso Enna Alta. Le fermate di Piazza Alessi e Via Pergusa per Enna Bassa saranno ugualmente assicurate.

Sais Autolinee precisa, inoltre, che il servizio della Linea 4 continua ad essere esercitato regolarmente senza alcuna interruzione.