Via libera alla variazione di bilancio per sostenere l’Enna Calcio

PUBBLICITÀ

Questo pomeriggio, nel corso di una seduta di Consiglio Comunale appositamente convocata, le forze consiliari che sostengono l’amministrazione Dipietro e alcuni pezzi delle opposizioni hanno votato favorevolmente alla variazione al bilancio comunale che consentirà di finanziare le iniziative di carattere sportivo e sociale promosse dall’Enna Calcio, mantenendo fede al percorso concordato con la dirigenza gialloverde.

Non hanno votato a favore i consiglieri Andolina, Arena, Lo Giudice, Trovato e Torregrossa i quali hanno giustificato il loro non voto affermando che tali somme potevano essere impiegate diversamente e, quindi, non a favore dell’Enna Calcio e avanzando perplessità di carattere giuridico che pur il Sindaco aveva proposto di superare attraverso la richiesta di apposito parere.