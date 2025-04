Via libera a sei nuove aree interne in Sicilia, c’è anche Troina

PUBBLICITÀ

Via libera dalla cabina di regia nazionale, riunitasi ieri a Palazzo Chigi, a sei nuove aree interne che si sommano alle cinque esistenti. A comunicarlo il presidente della Regione Renato Schifani.

Delle nuove aree tre hanno ottenuto il finanziamento Snai nazionale. Si tratta delle aree interne Etna-Nebrodi-Alcantara, Corleone e Troina. Altre tre sono state istruite positivamente senza finanziamento nazionale: si tratta dell’area interna di Mussomeli Valle dei Sicani, di quella di Santa Teresa Riva delle Valli Joniche e l’area di Palagonia (Calatino-Sud Simeto).

«Le aree interne rappresentano parte integrante della strategia per la spesa dei fondi europei su base territoriale e apprezziamo il riconoscimento della cabina di regia Pnrr, che rafforza il riconoscimento già realizzato dagli uffici regionali con l’attribuzione di 397 milioni di risorse del Fesr 2021-2027» commenta il presidente Schifani.

«La Sicilia possiede alcune tra le aree interne più vaste dell’intera strategia nazionale – afferma l’assessore Dagnino, che ha preso parte all’incontro in rappresentanza della Conferenza delle Regioni – Si tratta di una sfida per garantire vitalità al territorio siciliano che i Comuni devono saper sfruttare. Consentirà, infatti, di realizzare un piano di investimenti che punta all’innovazione in materia di energia, rifiuti, infrastrutture, valorizzazione dei beni ambientali e culturali, gestione delle emergenze, quali, ad esempio, rischio sismico e dissesto idrogeologico, nonché alla creazione di servizi per la conciliazione vita-lavoro».