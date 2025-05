Vetro artistico: l’ennese Primo Giovanni De Rose premiato a Bologna

PUBBLICITÀ

Lo scorso 26 maggio, a Bologna, ha avuto luogo la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi e delle insegne ai Maestri d’Opera e d’Esperienza, ad opera della Presidenza e del Coordinamento Nazionale dei Maestri di Confartigianato.

Tra i premiati, il Vicepresidente provinciale ANAP – Enna, Primo Giovanni De Rose, candidato e selezionato per la sua esperienza lavorativa ultraquarantennale e per il suo ruolo di custode della lavorazione artistica e artigianale del vetro.

Il premio è infatti riservato ai soci ANAP che abbiano svolto per almeno 30 o 40 anni la propria attività nel settore di competenza, dimostrando perizia, passione, impegno e correttezza professionale.

Tale riconoscimento, per l’Associazione, rappresenta uno strumento valido e mirato a valorizzare e sottolineare l’importanza del lavoro svolto dai Maestri iscritti, con particolare attenzione alle innovazioni introdotte e al contributo offerto nel diffondere – grazie al loro talento – l’affermazione del made in Italy.

“Il signor De Rose – dichiara il presidente regionale ANAP Sicilia, Vincenzo Mantegna – con la sua arte rappresenta una figura centrale, sia come fonte di memoria ed esperienza da trasmettere alle nuove generazioni, sia come cerniera fra la tradizione artigianale e l’innovazione del prodotto, per favorire la ricerca del nuovo e del meglio. Siamo felici che questo riconoscimento sia stato conferito ad un artigiano, oggi pensionato, del nostro territorio”.