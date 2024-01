Vertice ad Enna sulla viabilità, Longi: “Da FdI segnale forte al territorio”

PUBBLICITÀ

“Ringrazio l’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò per la sua disponibilità. L’impegno dell’Assessore Aricò per l’entroterra siculo è da sempre costante”. Questo il commento della deputata di Fratelli d’Italia Eliana Longi, componente della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, in riferimento alla notizia del vertice in Prefettura ad Enna sulla viabilità il prossimo 8 febbraio, alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture.

“Grazie alla sinergia creata con il nuovo coordinatore provinciale Nino Cammarata e l’assessore regionale Elena Pagana, di Troina, il territorio ennese è un focus in continuo monitoraggio. Ne è prova l’ultimo congresso del 25 settembre sul tema ad Enna, fortemente voluto e partecipato da militanti e tecnici, dopo gli incontri nei circoli territoriali. I cantieri ferroviari dell’Alta Capacità, la nuova stazione di Enna, i cantieri autostradali sulla A19, le strade provinciali e la Nord/Sud sono il nostro banco di prova con i cittadini: con Fratelli d’Italia le parole si traducono in fatti”, ha concluso la parlamentare ennese.