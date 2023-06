Verde pubblico a Villarosa: “Le capre per nutrirsi passeggiano tra le vie del paese”

“La manutenzione del verde pubblico a Villarosa viene effettuata con un metodo moderno ed ecologico, peccato che tutto intorno sia cementificato. Le capre per nutrirsi passeggiano tra le vie del paese, non hanno bisogno di recarsi sui pascoli. Questo è lo scenario in cui sono costretti a vivere i cittadini”. Lo comunica, attraverso una nota stampa, il gruppo consiliare di opposizione “Liberi di Esserci” a Villarosa.

Già lo scorso mese di aprile i consiglieri d’opposizione si erano occupati dei problemi legati alla gestione del verde pubblico segnalando delle anomalie nello smaltimento degli sfalci e delle potature.

“Erba alta ovunque – prosegue il gruppo consiliare -. Non è un mistero, infatti, che a Villapriolo per eliminare le erbacce dalle vie del paese è stata necessaria la mobilitazione di un gruppo di ragazzi che hanno avviato un progetto di pulizia dell’ambiente, ragazzi spinti dalla voglia di arrestare il declino in cui versa il paese”.

“Ci saremmo aspettati una gestione del verde pubblico più efficiente – concludono i consiglieri di opposizione – soprattutto perché chi oggi dovrebbe occuparsene, quando sedeva tra i banchi dell’opposizione, saliva sul pulpito elargendo consigli e fornendo le soluzioni per qualsiasi problematica. Oggi quelle soluzioni non le trova più?”.