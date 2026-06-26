Venezuela, tra le vittime del terremoto Giuseppe Colaianni, figlio di emigrati di Calascibetta

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La conferma arriva dalla Farnesina. La prima vittima accertata del terremoto, il più grave degli ultimi 126 anni, che ha devastato il Venezuela ha origini della provincia di Enna. E’ Giuseppe Colaianni, classe 1970, figlio di emigrati di Calascibetta trasferiti a Caracas dove hanno realizzato una grossa attività imprenditoriale per la vendita di autovetture. La notizia è stata appresa con grande dispiacere da parte dell’intera comunità.

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La famiglia Colaianni ha sempre mantenuto un legame fortissimo con la propria terra, spesso era presente per le tradizionali feste di San Pietro e di Buonriposo.

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Appena ricevuta la notizia il Sindaco nonché presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna Piero Capizzi ha espresso il proprio cordoglio personale e di tutta la comunità.

“Siamo profondamente commossi intanto per l’evento catastrofico che ha provocato distruzione e morte e ancor di più nell’aver appreso la triste notizia della scomparsa di un nostro giovane concittadino, Giuseppe Colaianni, oriundo di Calascibetta. La famiglia Colaianni ha sempre continuato a vivere le nostre tradizioni e ad avere un legame forte con la terra e con la comunità. Alla famiglia di Giuseppe va la nostra vicinanza per la grave perdita e il cordoglio di tutta la provincia”.