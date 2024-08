Venezia (Pd): “La Sicilia rischia di perdere centinaia di milioni di euro del PNRR”

PUBBLICITÀ

“La mancanza di una seria programmazione, l’assenza di un’attività costante di monitoraggio e il grave ritardo dei pagamenti ai soggetti beneficiari rischia di far perdere centinaia di milioni di euro del PNRR alla Sicilia. A parte i fondi stanziati per i lotti ferroviari della Catania-Palermo, su moltissimi interventi non abbiamo notizie né sullo stato di progettazione né sulle fasi di appalto, né sullo stato di avanzamento dei lavori. Per non parlare dei pagamenti alle imprese beneficiarie, bloccati da nove mesi a causa di lentezze burocratiche e dei ritardi dei dipartimenti nel riaccertamento dei residui”. Lo dichiara Fabio Venezia, deputato regionale e vice presidente della Commissione Bilancio all’ARS.

“La Regione Siciliana – continua il deputato del PD – in qualità di soggetto attuatore, gestisce direttamente circa 1400 interventi per un valore finanziario di circa 1,4 miliardi di euro. Tra questi circa 600 interventi, pari a 980 milioni di euro, solo nell’ambito della Missione Salute. Nei mesi scorsi abbiamo chiesto notizie sulla realizzazione dei 43 ospedali di comunità, delle 156 case di comunità e delle 50 centrali operative territoriali previste dal Piano della rete territoriale di assistenza, ma ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna informazione. Stessa cosa per i 37 interventi della Missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’, per un importo complessivo 240 milioni di euro”.

“Da circa sei mesi – aggiunge Venezia – attendono i pagamenti i beneficiari dei 511 progetti finanziati dal PNRR nell’ambito della Missione ‘Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale’, per un importo complessivo di circa 76 milioni di euro. In molti casi i lavori si sono bloccati, le imprese sono entrate in sofferenza finanziaria e vi è il concreto rischio che molti interventi non vengano ultimati a causa dei ritardi della regione”.

“Il Governo Schifani – conclude il parlamentare dem – attui subito un dettagliato monitoraggio della situazione e spinga i Dipartimenti e gli altri soggetti attuatori delegati dalla regione ad appaltare celermente i lavori e ad effettuare immediatamente i pagamenti. E’ inammissibile che la Sicilia e i siciliani sprechino la grande opportunità del PNRR e paghino un prezzo così alto a causa dell’immobilismo del Governo regionale”.