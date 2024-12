Venezia (Pd): “Battaglia vinta, assicurato il diritto all’acqua per i cittadini della zona nord dell’Ennese”

PUBBLICITÀ

“La battaglia è stata vinta e il diritto all’acqua per i cittadini della zona nord dell’Ennese è stato assicurato”. Lo dichiara sui social il parlamentare regionale del Partito Democratico Fabio Venezia.

“La durissima battaglia di questi giorni – prosegue Venezia – è riuscita non solo a fermare il tentativo maldestro di assetare un intero territorio, ma soprattutto ha garantito il diritto all’acqua a 26 mila abitanti della zona nord della provincia di Enna. Rispetto all’arroganza e alla scarsa trasparenza di chi ha gestito l’emergenza idrica in Sicilia è prevalsa la forza popolare dei cittadini e la determinazione dei sindaci che non si sono piegati alla tracotanza del potere ma hanno lottato con forza e determinazione per i loro diritti. Esprimiamo piena solidarietà ai cittadini nisseni che vivono il nostro stesso dramma e li invitiamo a unirsi alla nostra battaglia. Qualcuno voleva far prevalere la ‘guerra dei poveri’, ma noi abbiamo invece voluto che prevalesse la solidarietà territoriale”.

“Schifani e Cocina ammettano i loro errori e facciano il mea culpa di questa gestione fallimentare e, soprattutto, facciano tesoro di questa vicenda per le scelte future. Da parte nostra – conclude – continueremo a lottare per i diritti dei cittadini e per difendere i più deboli nella consapevolezza di essere dalla parte giusta”.