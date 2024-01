Venerdì test IT-alert in provincia di Enna

PUBBLICITÀ

La Prefettura di Enna comunica che, nell’ambito del sistema di allarme pubblico denominato “IT-Alert”, venerdì 26 gennaio si svolgerà un apposito test esercitativo che coinvolgerà in particolar modo la provincia di Enna, con l’obiettivo di far conoscere ulteriormente questo nuovo sistema di allarme pubblico, che, come noto, in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti raggiunge i telefoni cellulari dei cittadini presenti in una determinata area utilizzando la tecnologia cell broadcast.

Il test in questione vede in questa circostanza, quale scenario esercitativo, il collasso Diga Ancipa di Troina.

Il test coinvolgerà una pluralità di enti e territori potenzialmente coinvolti dall’evento, realizzato in collaborazione con il Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile DRPC Sicilia e segue temporalmente il test effettuato lo scorso 5 luglio sempre in Sicilia su vasta scala.

Tale sperimentazione avverrà, pertanto, nella mattinata del 26 gennaio, attraverso l’invio di “messaggi IT-Alert” su centinaia di migliaia di telefoni cellulari attivi in quel momento sul territorio ricompreso nello scenario esercitativo anche in condizione di overshooting per cittadini non direttamente interessati.