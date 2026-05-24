Valle del Dittaino, cinquant’anni di pane: la cooperativa siciliana che inventò la filiera verticale

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Cinquant’anni fa, un gruppo di agricoltori visionari dell’entroterra siciliano firmava l’atto costitutivo di quella che sarebbe diventata una delle realtà più innovative della panificazione italiana. Era il 22 maggio del 1976, e la Cooperativa Valle del Dittaino nasceva attorno a un’idea semplice ma coraggiosa: trasformare il grano duro di quelle terre “siccagne” in qualcosa di più grande di un semplice raccolto.

Sabato scorso, l’azienda ha festeggiato 50 anni di successi e di traguardi raggiunti. Presenti in azeinda oltre 500 persone, gli 85 dipendenti con le loro famiglie, collaboratori, amici e tre generazioni di soci fondatori. Lo stabilimento si è trasformato per un giorno in un granaio d’altri tempi, un lugo pieno di vita: musica, balli, i racconti della tradizione, bambini che imparavano a fare il pane come le nonne, per una giornata di vera allegria.

Dietro quella festa c’è una storia di impresa straordinaria. Sotto la spinta dell’agronomo Antonino Tusa, la cooperativa riuscì già nel 1985 a realizzare il primo stabilimento di panificazione verticale in Europa: un’unica linea produttiva che condensava raccolta del grano, stoccaggio, molitura, impasto, cottura e confezionamento. Una risposta concreta alla crisi di mercato che rischiava di schiacciare i piccoli produttori siciliani, lontani dai circuiti della grande distribuzione internazionale.

Il passo successivo fu altrettanto audace: la prima pagnotta confezionata in atmosfera modificata, già tagliata a fette, che varcava lo Stretto di Messina e arrivava sulle tavole del Nord Italia. Poi, nel 2009, arrivò anche il riconoscimento della Pagnotta del Dittaino DOP, presidio di identità e qualità che l’azienda ha celebrato sabato con un convegno dedicato al valore delle certificazioni europee e all’importanza dell’aggregazione tra operatori.

Oggi Valle del Dittaino è leader in Italia nella panificazione con grano di filiera, tra i principali fornitori a marchio privato della grande distribuzione, con un fatturato di 22 milioni di euro nel 2025 e 8.000 tonnellate di pane prodotte ogni anno.

Ma il cinquantesimo compleanno non è solo un momento di celebrazione: è anche il punto di partenza per i prossimi cinquant’anni. Il management ha pianificato investimenti per 23 milioni di euro nel triennio 2025-2028, con una nuova sala impasti, un magazzino di tremila metri quadrati per ottimizzare la logistica e due nuove linee produttive.

“Oggi più che mai, nel raccontare i nostri primi cinquant’anni di storia, prepariamo la strada per i prossimi 50”, ha detto il presidente Biagio Pecorino, che ha annunciato anche l’ampliamento dell’organico con nuove figure tecniche e commerciali per presidiare canali come il Foodservice/Horeca”.

Una cooperativa nata dalla terra e dalla tenacia collettiva di chi credeva che fare impresa insieme fosse l’unica risposta alla fragilità del singolo. Cinquant’anni dopo, quella scommessa è ancora viva.

Fabio Marino