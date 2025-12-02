Valguarnera, una rete per il reinserimento sociale: conferenza della Cooperativa Golem

PUBBLICITÀ

“Costruiamo una rete solidale, reinserimento sociale di autori di reato sottoposti a misure di comunità” è questo il tema della conferenza che si terrà il prossimo 12 dicembre nell’aula consiliare del Comune di Valguarnera.

A curare l’evento, dalla forte valenza sociale, è la Cooperativa Sociale Golem, che ha partecipato al bando dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, previsto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2025 (D.D.G. n. 971 del 16 aprile 2025). Un impegno etico a cui la Cooperativa Golem lavora già da qualche mese e che sfocerà nell’evento del 12 dicembre, al quale stanno già aderendo diversi esperti del settore.

La rete di partenariato coinvolge istituzioni penitenziarie, enti locali, cooperative, realtà formative e imprese del territorio, in un’ottica di approccio integrato e concreto alla costruzione di una vera comunità solidale e accogliente. Il tema specifico dell’incontro sarà “Definizioni e finalità del bando, in quanto strettamente legato agli ambiti dell’inclusione, della solidarietà e del volontariato”. Il territorio di riferimento è quello delle province di Enna e Caltanissetta.

La finalità della conferenza a cui sta lavorando la Cooperativa Sociale Golem è quella della sensibilizzazione della comunità al reinserimento lavorativo e sociale di persone sottoposte a misure e sanzioni di comunità o in regime di detenzione carceraria, con l’obiettivo di elevare il tasso di occupabilità e ridurre, nel lungo periodo, il rischio di recidiva.

Gli obiettivi sono molteplici e altrettanto rilevanti: sensibilizzare la comunità sul tema del reinserimento sociale degli ex detenuti; promuovere la responsabilità sociale del terzo settore e delle imprese al fine dell’inserimento lavorativo degli autori di reato coinvolti in programmi di risocializzazione; favorire la creazione di una rete solidale attraverso partenariati con associazioni, enti, attività commerciali e imprese del territorio; stipulare un protocollo d’intesa con gli enti locali in un’ottica di integrazione tra pubblico e privato, profit e no-profit; creare una rete territoriale finalizzata allo sviluppo di progettualità operative per l’inclusione sociale di soggetti sottoposti a misure di giustizia; favorire percorsi di giustizia riparativa attraverso il sostegno delle istituzioni pubbliche, del terzo settore e delle realtà economiche locali.

Interverranno: referenti dell’Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dott.ssa Nuccia Albano; il Direttore dell’UDEPE di Caltanissetta, Dott. Salvo Emanuele Leotta (Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna); l’Avv. Giuseppe Salvatore Marchì, presidente dell’En.A.I.P. Impresa Sociale di Enna; il Dott. Domenico Palermo (Cooperativa Prospettiva di Catania); il Dott. Silvio Indice (Cooperativa Prospettiva Futuro di Catania); la Dott.ssa Valeria Sudano e il Dott. Antonino Battiato (Cooperativa Sociale Golem di Valguarnera).

Partnership: Comune di Valguarnera; UDEPE di Caltanissetta; Cooperativa Sociale Golem (ente capofila); Cooperativa Prospettiva (Catania); Cooperativa Prospettiva Futuro (Catania); En.A.I.P. Impresa Sociale (Enna); Circolo Valguarnerese del Cinema aderente FICC; Sentinelle Ambientali; Associazione Internazionale Pantere Verdi “Filippo Cozzo”; ASD GM Fitness; SAS Maenza & Co. – Azienda Agrituristica Paparanza; Luxor Srl Impianti Elettrici Industriali; ARD Discount; Azienda Agricola Scarlata Bio; Minimarket; Tana delle Tigri (palestra); Non Solo CrossFit (palestra); Giovanna Zuccalà – Calzature e Accessori.