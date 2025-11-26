Valguarnera, Uil Fpl: preoccupazione per i lavoratori part-time del Comune

PUBBLICITÀ

La Segreteria Provinciale della Uil Fpl Enna esprime preoccupazione per la situazione del personale del Comune di Valguarnera con contratto a tempo indeterminato a 18 ore settimanali.

PUBBLICITÀ

«Facciamo nostra la preoccupazione del personale del Comune di Valguarnera con contratto a tempo indeterminato a 18 ore – comunica la segreteria attraverso una nota stampa -. Riteniamo che questi dieci lavoratori sono forse tra gli ultimi rimasti, nell’intera Isola, con una contrattualizzazione così bassa. Cosa strana, però, che alcuni di loro sono Responsabili di Servizio. Tutto ciò non è assolutamente possibile anche perché le refluenze, oltre che sulla tenuta dei servizi, le avranno sulla futura pensione».

PUBBLICITÀ

Durante l’assemblea sindacale è emersa anche la contrarietà rispetto all’ipotesi di un intervento regionale: «Durante l’assemblea abbiamo dato ascolto alle preoccupazioni del personale che nutre fortissime perplessità anche sull’ipotesi di intervento dell’Amministrazione Regionale che vorrebbe aumentare di qualche ora i loro contratti, finanziando il tutto con risorse del bilancio regionale. Ciò non basterebbe a portare loro una stipendialità ritenuta degna perché con circa 800 euro al mese non si può più campare».

Il sindacato chiede quindi un confronto diretto con l’amministrazione comunale: «Ci vuole un incontro con la Sindaca del Comune per carpirne la volontà su un ipotetico innalzamento delle ore, preso atto, a dire dei dipendenti presenti in assemblea, che non riescono a capire come nel passato si è operata una scelta premiante per alcuni e penalizzante per altri».

La Uil Fpl non esclude iniziative di protesta: «Come Uil Fpl chiederemo un incontro con la Sindaca Draià, ma non si escludono momenti di rivendicazione con proteste delle lavoratrici e dei lavoratori da effettuarsi in loco».

La nota stampa si conclude con un auspicio rivolto all’amministrazione comunale: «Siamo speranzosi e con la consapevolezza che l’Amministrazione comunale si faccia carico di questa più che legittima rivendicazione».

La nota è firmata da Mario Mingrino, Segretario provinciale con delega ai lavoratori part-time, e da Giuseppe Adamo, Segretario generale Uil Fpl Enna.