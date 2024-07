PUBBLICITÀ

Ieri a Valguarnera si è disputato il torneo di scacchi “Memorial Silvano Pavone” con cadenza di tempo rapid semilampo.

Ancora soddisfazione per il giovane ennese Filippo Licenziato che ha vinto due coppe: una per il primo posto nell’under 16 e la seconda per il terzo classificato assoluto.