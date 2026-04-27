Valguarnera: Sara Pecora lascia la giunta

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Sara Pecora ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni dall’incarico amministrativo ricoperto all’interno dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Francesca Draià a Valguarnera. Una decisione che arriva dopo un lungo percorso politico e amministrativo, nel corso del quale Pecora ha fatto parte del consiglio comunale per due mandati consecutivi e ha ricoperto per quattro anni il ruolo di assessore.

Alla base della scelta, secondo quanto dichiarato dalla stessa Pecora, vi sarebbe una divergenza politica relativa al percorso individuato per la successione dell’attuale sindaca.

“Ho servito questa comunità per quasi 10 anni con lealtà e spirito di servizio,” dichiara Sara Pecora. “Tuttavia, la scelta della Sindaca uscente di convergere su una candidatura esterna alla squadra, senza un reale percorso di condivisione e sintesi politica, rende impossibile la mia permanenza in questa compagine”.

Nel dibattito politico locale viene inoltre richiamato un comunicato diffuso il 16 febbraio scorso, nel quale i sostenitori della sindaca Draià avevano dichiarato che, in caso di approvazione del terzo mandato, avrebbero sostenuto ancora una volta la sua candidatura, mentre in caso contrario il nome del successore non sarebbe stato esterno all’attuale compagine amministrativa: “Non è una questione di poltrone, ma di metodo e di visione, le mie dimissioni rappresentano segno di coerenza e lealtà, valori per me fondamentali”.

Le dimissioni arrivano a meno di un mese dalle elezioni e segnano una presa di distanza dall’attuale maggioranza. Pecora collega la propria decisione a una diversa valutazione sul metodo politico adottato nella fase di scelta del futuro assetto amministrativo: “Non posso avallare una decisione che non sento mia e che ritengo distante dalle necessità del territorio che ho rappresentato per quasi un decennio. Per rispetto verso i cittadini che mi hanno dato fiducia in questi anni, preferisco fare un passo indietro oggi anziché scendere a compromessi domani.”

Nel congedarsi dal ruolo amministrativo, l’ex assessore ha ringraziato le persone con cui ha collaborato nel corso degli anni, ribadendo al tempo stesso la volontà di mantenere un rapporto con la comunità, pur fuori dall’attuale contesto politico-amministrativo: “Il mio impegno per la città non finisce qui, ma proseguirà in altre forme, fuori da logiche di palazzo che non riconosco più. Il mio, al momento è soltanto un arrivederci. Auguro alla mia comunità il meglio, con la speranza che il futuro sia guidato da trasparenza e autentico rinnovamento.”