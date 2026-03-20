Valguarnera: San Giuseppe, al Mazzini una tavolata tra fede e condivisione

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Si è svolta all’Istituto Comprensivo Mazzini di Valguarnera una giornata dedicata a San Giuseppe, ispirata a una delle tradizioni più sentite della cultura siciliana.

Per l’occasione è stata realizzata una tavola ricca di simboli e pietanze tipiche, preparate con cura e con la partecipazione collettiva. Il pane votivo della tradizione e i piatti semplici, ma carichi di significato, hanno raccontato una storia fatta di fede e identità culturale.

Elemento centrale della giornata è stato lo scambio culturale con la scuola primaria dell’Istituto scolastico Francesco Luigi Maria Salerno di Niscemi, che ha visto il coinvolgimento di bambini e insegnanti in un’esperienza capace di rafforzare il legame tra realtà scolastiche diverse, ma unite dagli stessi valori educativi. Attraverso collegamenti, condivisioni e attività comuni, i bambini hanno avuto l’opportunità di conoscere tradizioni locali, confrontarsi e creare un ponte simbolico tra territori.

Laura Garlini, presidente del Comitato genitori dell’Istituto comprensivo Mazzini di Valguarnera, ha rivolto un ringraziamento “a tutte le mamme, ai collaboratori Ata e a tutti i docenti per la collaborazione”.

Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto alla dirigente scolastica, prof.ssa Grazia Lo Presti, per “la nobile iniziativa solidale”, accolta dai genitori con grande entusiasmo, e per avere dato loro “la possibilità di collaborare a questa giornata all’insegna della tradizione, abbracciando la solidarietà capace di lasciare un segno positivo nel cuore di grandi e piccini”.