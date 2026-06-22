Valguarnera, sabato gazebo di Futuro Nazionale a Villa Falcone e Borsellino

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Sabato 27 giugno, dalle 16 alle 20.30, Futuro Nazionale, movimento politico fondato dal generale Roberto Vannacci, sarà presente a Villa Falcone e Borsellino, a Valguarnera, con un gazebo informativo aperto a cittadini, simpatizzanti e iscritti.

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All’iniziativa parteciperanno referenti dei comitati provenienti da diverse province siciliane. Sarà presente anche il coordinatore locale Angelo Ferraro, che nell’ultimo mese ha preso parte ad alcune tappe del tour siciliano del movimento insieme a Vannacci, al deputato Rossano Sasso e al coordinatore nazionale Massimiliano Simoni.

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Annunciata inoltre la partecipazione del capitano Campagna, ufficiale dell’Esercito Italiano e pilota di elicotteri, e di Carmelo Floriddia, componente dell’Assemblea nazionale di Futuro Nazionale e portavoce del movimento in Sicilia.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile aderire al movimento e confrontarsi con i rappresentanti presenti sui principali temi della sua proposta politica, tra cui sicurezza, sostegno alle forze dell’ordine, legalità e contrasto alla criminalità e alla violenza.

«Il nostro obiettivo è continuare a crescere partendo dai territori, ascoltando i cittadini e trasformando le loro istanze in proposte e azioni concrete. Valguarnera rappresenta un esempio di questo impegno grazie al lavoro svolto dal coordinatore Ferraro e da tutta la squadra.»

L’incontro sarà aperto a quanti vorranno conoscere il progetto politico di Futuro Nazionale, dialogare con i suoi rappresentanti o richiedere informazioni sul tesseramento.