Valguarnera: proposta l’istituzione dei Garanti per disabilità, infanzia e adolescenza

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I consiglieri comunali di Valguarnera Angelo Bruno, Filippa D’Angelo, Filippa Greco e Vincenzo Litteri hanno presentato un atto di indirizzo per chiedere l’istituzione del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità e del Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

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Secondo i proponenti, le due figure rappresenterebbero strumenti di tutela, vigilanza e raccordo tra cittadini e istituzioni, a sostegno delle persone più fragili e del settore socio-assistenziale comunale.

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Nel documento viene ricordato che il Consiglio comunale si era già espresso favorevolmente sull’istituzione dei due Garanti negli anni 2021 e 2022. I consiglieri chiedono quindi al sindaco e alla Giunta di verificare lo stato degli atti già adottati e, se necessario, di aggiornare o riavviare le procedure amministrative e regolamentari.

L’obiettivo è rendere operative le due figure, affinché possano svolgere funzioni di ascolto, promozione dei diritti e collaborazione con gli uffici comunali.