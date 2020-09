Primo caso di Covid-19 a Valguarnera Caropepe. A comunicarlo, sulla propria pagina Facebook, il sindaco Francesca Draià. Una giovane valguarnerese, rientrata domenica da Milano, ha avuto un malessere, ha effettuato il tampone e lunedì sera ha ricevuto l’esito positivo. La ragazza è già stata posta in isolamento domiciliare, insieme ai suoi familiari. La giovane, seguendo i protocolli sanitari e di sicurezza, non ha avuto alcun contatto in città.