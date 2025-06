Valguarnera: “Piazza del Volontariato”, una giornata di festa e solidarietà

PUBBLICITÀ

Sabato la Villa Comunale “Falcone e Borsellino” di Valguarnera Caropepe (Via Sant’Elena) si trasformerà in un vivace centro di incontro, partecipazione e cittadinanza attiva grazie all’iniziativa “Piazza del Volontariato”, un evento coordinato dal Centro Servizi per il Volontariato Etneo in collaborazione con il Comune e con circa venti associazioni del territorio.

Si parte alle 17:00, con i saluti istituzionali e la benedizione delle associazioni. A seguire, dalle ore 17:30, prenderanno vita le numerose attività promosse dai volontari e dagli enti del Terzo Settore, offrendo al pubblico un’occasione per conoscere da vicino il mondo della solidarietà e dell’impegno civico.

Il programma è ricco e variegato: dimostrazioni di functional training, simulazioni di primo soccorso e manovre salvavita, attività di protezione civile, campagne di sensibilizzazione sulla donazione del sangue, oltre a tornei sportivi (PlayStation, calcio balilla, calcio giovanile), esposizioni di prodotti handmade, giochi tradizionali e laboratori come lo smontaggio e montaggio di un motore Vespa. Spazio anche al benessere psicofisico, con lezioni di pilates, yoga e cycling serale. Non mancheranno giochi e gonfiabili per tutti i bambini, rendendo la giornata davvero adatta a ogni fascia d’età e occasione per coinvolgere famiglie, giovani e anziani.

“Piazza del Volontariato” è molto più di un evento: è un invito a riscoprire la bellezza dell’impegno gratuito, della collaborazione tra realtà associative e della costruzione di legami sociali. Un momento di festa, ma anche un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo del volontariato e riconoscere il valore che esso rappresenta per le comunità locali.