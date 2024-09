Valguarnera: nuova turnazione idrica ogni sei giorni

PUBBLICITÀ

In riferimento alla disposizione dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia con la quale Siciliacque ha comunicato l’ulteriore riduzione delle portate idriche in ingresso dall’acquedotto Ancipa alla provincia di Enna e tenuto conto che, alla data attuale, il sistema idrico del Comune di Valguarnera è alimentato esclusivamente dalle portate provenienti dalle fonti proprie, AcquaEnna comunica che, dalla data odierna, il sistema distributivo afferente al medesimo Comune sarà regolato con un’erogazione secondo turnazione ogni sei giorni ed oraria, come di seguito riportato.



A partire da oggi, giovedì 19/09/2024, inizio erogazione dalle ore 12:00 fino alle ore 12:00 di venerdì 20/09/2024 ogni sei giorni nelle vie ricadenti nelle maglie 1-2-2b-3-4-5/1-5/2-10, Via Friuli, Via Capuana C.da Marcato, Cimitero, quartieri San Francesco, Carteria, Pirrera e Turricedda (ZONA BLU). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 25/09/2024, 01/10/2024 e così a seguire.

A partire da domenica 22/09/2024 inizio erogazione dalle ore 12:00 fino alle ore 12:00 di lunedì 23/09/2024 ogni sei giorni nelle vie ricadenti nelle maglie 6-7-7/a-8-12, Via Sant’Elena, C.da Buglio, C.da Zia Lisa, C.da Castani, quartieri Mursiata, San Giuseppe e Campo Sportivo (ZONA ROSSA). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 28/09/2024, 03/10/2024 e così a seguire.

“La sopra indicata turnazione – comunica AcquaEnna – potrebbe subire variazioni a seconda della risposta della rete di distribuzione, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicate. Si precisa che gli orari indicati si riferiscono all’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non all’ora di effettivo arrivo alle singole utenze”.