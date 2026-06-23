Valguarnera, nasce il gruppo consiliare “Grande Sicilia – MPA”

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Costituito ufficialmente all’interno del Consiglio comunale di Valguarnera Caropepe il gruppo consiliare di Grande Sicilia – MPA. I consiglieri comunali Filippa D’Angelo e Vincenzo Litteri ne hanno formalizzato la nascita, espressione del progetto politico promosso dal Movimento per l’Autonomia e da Grande Sicilia, fondato sui principi dell’autonomismo siciliano, della valorizzazione delle comunità locali e della difesa degli interessi del territorio.

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Contestualmente è stata definita l’organizzazione interna del gruppo, con la nomina di Filippa D’Angelo quale Capogruppo consiliare e di Vincenzo Litteri quale Vice Capogruppo: «L’adesione a Grande Sicilia – MPA rappresenta una scelta politica chiara e convinta, fondata sulla condivisione di valori, programmi e obiettivi orientati alla crescita del territorio, alla tutela delle autonomie locali e al miglioramento dei servizi ai cittadini», dichiarano i consiglieri D’Angelo e Litteri.

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I due esponenti consiliari hanno inoltre espresso un ringraziamento ai vertici regionali, provinciali e locali del Movimento per l’Autonomia e di Grande Sicilia per la fiducia accordata e per l’opportunità di entrare a far parte di “una comunità politica che da anni rappresenta un punto di riferimento per quanti credono in una Sicilia più forte e più autonoma”.

Pur collocandosi tra i banchi dell’opposizione, il nuovo gruppo consiliare ha annunciato un approccio improntato alla responsabilità istituzionale, al confronto costruttivo e alla difesa degli interessi della comunità valguarnerese. Secondo quanto comunicato, l’attività politica sarà caratterizzata da trasparenza, legalità, partecipazione e controllo dell’azione amministrativa, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo sociale, economico e culturale della città.

«Saremo un’opposizione vigile, coerente e propositiva, pronta a sostenere ogni iniziativa utile alla comunità e a esercitare con fermezza il ruolo di controllo politico-amministrativo nell’esclusivo interesse dei cittadini», concludono D’Angelo e Litteri.