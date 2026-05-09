Valguarnera: nasce il comitato costituente di Futuro Nazionale del Generale Vannacci

PUBBLICITÀ

Nasce a Valguarnera Caropepe il Comitato Costituente di Futuro Nazionale 756, movimento ispirato alle posizioni del generale Roberto Vannacci, con l’obiettivo di promuovere sul territorio momenti di confronto politico e partecipazione civica.

A coordinare il nuovo gruppo locale sarà Angelo Ferraro, che avrà il compito di seguire l’organizzazione delle attività del comitato e il rapporto con cittadini e simpatizzanti. La costituzione del comitato si inserisce nel percorso di radicamento territoriale avviato dal movimento in diverse realtà italiane.

Ferraro, proveniente da una famiglia legata al mondo delle istituzioni e delle forze dell’ordine, ha sottolineato l’intenzione di costruire una presenza stabile sul territorio, puntando su iniziative pubbliche e occasioni di dialogo con la comunità.

“Crediamo in una politica vicina alla gente, fatta di ascolto, presenza sul territorio e difesa dei valori identitari e nazionali” – spiegano dal comitato – “con entusiasmo e spirito costruttivo vogliamo dare voce ai cittadini di Valguarnera Caropepe”.

Nelle prossime settimane sono previste diverse iniziative, tra cui gazebo informativi, campagne di tesseramento, raccolte firme e incontri pubblici con cittadini e simpatizzanti. Tra i temi indicati dal comitato figurano la sicurezza nei territori, il sostegno alle forze dell’ordine e le proposte politiche promosse dal movimento.

Il coordinatore Angelo Ferraro ha inoltre sottolineato l’importanza della partecipazione giovanile in politica: “I giovani devono tornare protagonisti del futuro del Paese, con idee, coraggio e senso di appartenenza. Questo comitato nasce proprio con la volontà di costruire qualcosa di concreto per il territorio”.

Ulteriori appuntamenti e attività del Comitato Costituente Futuro Nazionale 756 di Valguarnera Caropepe saranno annunciati nei prossimi giorni.