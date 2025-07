Valguarnera, M5S: “Basta polemiche, serve un nuovo codice etico per evitare altri scandali”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa del gruppo territoriale Valguarnera, Piazza Armerina e Aidone del Movimento Cinque Stelle.

Valguarnera Caropepe merita rispetto. Non solo promesse, ma fatti concreti!

Noi 5 Stelle siamo rimasti in silenzio davanti agli scandali accaduti nella nostra Valguarnera Caropepe. Aspettavamo che la classe dirigente cittadina prendesse atto della situazione ed indicasse delle misure affinché fatti del genere non potessero più ripetersi. Un nuovo sistema più efficace di controlli interni, un codice etico per funzionari e dirigenti comunali ed una nuova gestione delle procedure.

Quando arriva la magistratura il danno ai cittadini è già stato fatto ed i soldi pubblici sono eventualmente stati già sperperati o rubati. Prevenire con adeguati controlli e procedure amministrative è compito della classe dirigente.

Apprezzeremo anche che ci indichino quale strada la nostra comunità intenda percorrere, nel caso le accuse dovessero rivelarsi fondate, per recuperare le somme che sono state truffate e rubate.

“Oramai da due settimane – dichiara Francesco Russo, responsabile del gruppo M5S di Valguarnera Caropepe – assistiamo a litigi ed accuse reciproche per fare solo polemica, senza nulla di utile per la città. Come tutti, anche noi ci auguriamo che gli indagati possano chiarire in maniera positiva la loro posizione con la magistratura, ma questo non può bastare, non basta dire attendiamo le indagini. Il quadro indiziario e le accuse (ancora da provare) sono particolarmente gravi, non si può far finta di niente”.

Lo scorso fine settimana ricorreva l’anniversario della strage di via D’Amelio in cui perse la vita il giudice Borsellino. Vale la pena ricordare uno dei sui discorsi più famosi perché l’onestà dei politici e dell’azione amministrativa degli enti pubblici non deve solo essere tale, ma deve anche apparire così: “Vi sono oltre ai giudizi del giudice, esistono anche i giudizi politici, cioè le conseguenza, che da certi fatti accertati, trae o dovrebbe trarre il mondo politico. Esistono anche i giudizi disciplinari, un burocrate, un alto burocrate, che ad esempio, dell’amministrazione ha commesso dei favoritismi, potrebbe non aver commesso automaticamente, perché manca qualche elemento del reato, il reato di interesse privato in atto d’Ufficio, ma potrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare perché non ha agito nell’interesse della buona amministrazione”.

Il M5S di Valguarnera non chiede giudizi disciplinari e politici, che in questa fase sarebbero prematuri, però chiediamo che si attui ogni atto in potere all’amministrazione (maggioranza e minoranza insieme) affinché in futuro questi scandali non possano più colpire la nostra comunità e che ci si prepari fin da ora ad agire con decisione qualora i fatti e le accuse dovessero essere confermati.