Valguarnera, l’opposizione torna su PEF e bilanci: «Trasparenza, legittimità e rispetto delle regole»

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I consiglieri di opposizione del Comune di Valguarnera Caropepe – Filippa D’Angelo, Angelo Bruno, Fina Greco e Vincenzo Litteri – intervengono sul confronto politico e amministrativo in corso, richiamando l’attenzione sul Piano Economico Finanziario, sulla gestione della spesa pubblica e sui servizi destinati alla comunità.

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«Siamo giunti a un punto in cui l’ordinario appare straordinario, al punto da sentirci quasi in imbarazzo per aver preteso ciò che dovrebbe essere la base di ogni istituzione democratica: trasparenza, legittimità e rispetto delle regole», affermano i consiglieri.

Al centro del dibattito, secondo il gruppo consiliare, vi sono le anomalie riscontrate sul Piano Economico Finanziario (PEF), sulla gestione della spesa pubblica e sui servizi destinati alla comunità, aspetti che, a loro giudizio, meritano un’analisi approfondita e priva di reticenze.

«Stiamo conducendo una battaglia complessa, fatta di atti, scadenze e confronti serrati», spiegano i consiglieri. «Ci troviamo di fronte a una maggioranza che preferisce difendere posizioni che riteniamo sbagliate, anziché chiedersi se i soldi dei cittadini vengano spesi bene».

D’Angelo, Bruno, Greco e Litteri precisano che la loro iniziativa politica non nasce da un attacco personale all’amministrazione, ma dalla volontà di tutelare i cittadini. Secondo quanto sostengono, sarebbero bastati chiarezza e controlli seri sui costi dei servizi pagati dai contribuenti per evitare ogni polemica.

«Se avessimo cercato rendite di posizione, prestigio o comode poltrone, avremmo scelto la via del compromesso», incalzano i consiglieri. «Abbiamo invece scelto di fare fino in fondo il nostro dovere, in nome del bene comune, della legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione, rispettando con disciplina e rispetto il mandato che gli elettori e l’intera comunità ci hanno affidato».

L’impegno annunciato dal gruppo di opposizione è quello di portare avanti la verifica sui bilanci dell’Ente e sul PEF, opponendosi a qualunque tentativo di limitare il confronto democratico e la corretta informazione: «Fosse anche l’ultima battaglia di questo mandato consiliare, la condurremo con il massimo rigore per fare emergere la verità che i cittadini di Valguarnera meritano. Ai nostri concittadini non chiediamo schieramenti a priori, ma di seguire con attenzione e partecipazione le vicende amministrative del nostro Paese: la consapevolezza di tutti è la prima garanzia per una comunità forte e democratica».