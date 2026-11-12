Valguarnera, l’opposizione propone di partecipare al bando «Verde Urbano»
Un atto di indirizzo per consentire al Comune di Valguarnera Caropepe di partecipare al bando regionale «Verde Urbano», che prevede contributi fino a 200mila euro per la riqualificazione di parchi, spazi verdi e aree degradate.
La proposta di deliberazione consiliare è stata presentata dai consiglieri comunali di opposizione Angelo Bruno, Filippa D’Angelo, Vincenzo Litteri e Greco, con l’obiettivo di impegnare l’amministrazione comunale ad avviare le procedure necessarie per richiedere il finanziamento.
Il bando, promosso dall’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, è destinato alla realizzazione di interventi di riqualificazione e sviluppo di parchi urbani, aree degradate o abbandonate, orti e giardini pensili. Tra le finalità indicate figurano il contrasto alle isole di calore, la prevenzione del rischio incendi e il miglioramento della qualità degli spazi pubblici.
Tre le aree individuate dai consiglieri come possibili destinatarie degli interventi.
La prima è la villetta di via 25 Aprile, per la quale vengono ipotizzati lavori di pulizia, messa in sicurezza, ripiantumazione e installazione di arredi ecosostenibili, con l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio verde fruibile da bambini e famiglie. La seconda è Piazza Caduti di via Fani, dove la proposta prevede interventi per contrastare il degrado, aumentare le zone d’ombra e favorire l’assorbimento delle acque piovane attraverso una maggiore presenza di verde. La terza è Piazza Colonnello Tuttobene, per la quale viene prospettata una riqualificazione in chiave ecologica, con la sostituzione degli elementi obsoleti, la piantumazione di essenze arboree autoctone a basso consumo idrico e l’installazione di arredi realizzati con materiali riciclati.
I consiglieri propongono di affidare all’Ufficio Tecnico Comunale la valutazione della fattibilità degli interventi e la verifica dei requisiti previsti dal bando, lasciando aperta anche la possibilità di individuare un’altra area ritenuta più idonea. L’atto chiede inoltre di dare mandato al sindaco, alla Giunta e al responsabile del settore tecnico di predisporre il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), necessario per presentare la domanda di finanziamento.
La scadenza prevista per l’invio dell’istanza è fissata al 18 dicembre 2026. Ogni Comune può presentare una sola richiesta di contributo. La proposta dovrà essere esaminata dal Consiglio comunale.