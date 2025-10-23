Valguarnera, la dottoressa La Delfa va in pensione: ecco le modalità per la scelta del nuovo medico

Considerato che dal 01.11.2025 il Medico di Medicina Generale, Dott.ssa La Delfa Concetta, andrà in quiescenza, per garantire la continuità dell’assistenza, gli utenti del Comune di Valguarnera Caropepe potranno effettuare la scelta di un nuovo medico secondo le seguenti modalità.
Poliambulatorio di Valguarnera: da Lunedì a Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Ufficio Anagrafe Assistiti del Distretto Sanitario di Piazza Armerina: Lunedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30, Martedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30, Giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30.
L’Asp di Enna informa, altresì, che per la sopracitata scelta si può usufruire anche del servizio a distanza utilizzando la e-mail: cambiomedico.enna@asp.enna.it. Tale modalità prevede obbligatoriamente che vengano indicate dall’utente n. 3 scelte in ordine di priorità al fine di evadere la richiesta qualora il primo medico indicato non possa più acquisire nuove scelte per il raggiungimento del massimale.
In accordo con il Comune di Valguarnera, è stato organizzato un servizio d’ordine in previsione di momenti di affollamento, durante tutte le giornate.