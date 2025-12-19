Valguarnera: incontro su RENTRI, tirocini GOL e aggiornamenti previdenziali e fiscali

PUBBLICITÀ

E’ in programma oggi, venerdì 19 dicembre, presso la Sala consiliare del Comune di Valguarnera, l’incontro dal titolo “Il nuovo RENTRI, i tirocini formativi GOL e l’aggiornamento previdenziale e fiscale: obblighi e novità per imprese, professionisti e lavoratori subordinati”.

I lavori prenderanno avvio alle ore 16:00 con l’apertura dei lavori, i saluti istituzionali e la presentazione dell’incontro a cura della moderatrice dott.ssa Balsamo Agata Simona.

Dalle 16:30 alle 17:10 si affronterà il tema “Il RENTRI: quadro normativo e finalità – soggetti obbligati e tempistiche – nuovi adempimenti operativi”, con l’intervento della dott.ssa commercialista Palermo Vanessa. Nel corso della sessione saranno illustrati: cos’è il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti; finalità e soggetti coinvolti, chi deve iscriversi; scadenze e fasi di avvio; esenzioni e casi particolari; registro cronologico telematico e FIR elettronico (e-FIR).

Dalle 17:10 alle 17:30 spazio ai Tirocini formativi GOL, con gli interventi del dott. Petrone Massimiliano, presidente dell’Associazione CIDEC, e della dott.ssa Ballarò Alessandra, esperto orientatore APL CIDEC. Saranno trattati l’inquadramento del Programma GOL, i diritti e doveri di aziende e tirocinanti, nonché gli aspetti assicurativi e contributivi.

Seguirà, dalle 17:30 alle 17:50, l’aggiornamento previdenziale e fiscale, a cura della dott.ssa Draià Teresa, con un focus sulle novità della Legge di Bilancio, sugli impatti su imprese e lavoratori subordinati e sui principali adempimenti e tutele previdenziali.

L’incontro si concluderà dalle 17:50 alle 18:00 con le conclusioni e il momento di Q&A.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune.