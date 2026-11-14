Valguarnera, inaugurata alla scuola Mazzini una stanza dedicata all’ascolto e al benessere degli studenti

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«Il mio posto sicuro era la campagna dei miei nonni». Poco più in basso, sulla stessa bacheca digitale, un altro messaggio ricorda il salotto dei nonni e una parete arancione «che mi trasmetteva tanta gioia». Nessuno dei due è firmato. Li hanno scritti i ragazzi dell’I.C. ‘G. Mazzini’ di Valguarnera Caropepe, durante i tre giorni di laboratorio di “The Room of Feeling”, il progetto ideato e curato da Igor Scalisi Palminteri, pittore di quartiere. Alla domanda sul proprio posto sicuro, più di uno ha risposto con la casa di una nonna. È la stessa direzione indicata dalla dirigente, la prof.ssa Grazia Lo Presti: «È ai genitori, e perfino ai nonni, che dobbiamo rivolgerci».

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Nell’auditorium del plesso ‘A. Pavone’ è stata inaugurata la nona e ultima stanza permanente dell’ascolto del progetto. Dal 10 al 12 novembre ci hanno lavorato 28 studenti tra i 12 e i 16 anni, insieme alla dirigente, a quattro docenti, tre collaboratori scolastici e cinque genitori.

Mentre si dipinge, Igor Scalisi Palminteri chiede ai partecipanti una parola. A Valguarnera è arrivata «abbraccio». «Mi sembra perfetta per chiudere in maniera totale», dice. «È un abbraccio che parte da dentro, un abbraccio di ringraziamento, un abbraccio che ci sostiene a vicenda, un abbraccio che non ci fa sentire soli». Il pensiero va ai ragazzi, che attraversano «uno dei momenti più delicati della vita»: «Donare un abbraccio in un momento di difficoltà è forse la cosa più preziosa che ci possa capitare».

Alla fine di nove tappe, l’artista confessa il timore che lo ha accompagnato: «In questi mesi ho sempre avuto la paura che andassimo in giro soltanto a dipingere, a colorare stanze. Non è questo ‘The Room of Feeling’: è piuttosto dare alle comunità scolastiche uno strumento per connettersi, per creare legami, per esprimere i sentimenti».

A Valguarnera ragazzi, genitori e docenti lo hanno fatto sentire parte di una comunità scolastica, racconta, e ha avuto la percezione che la stanza fosse capitata nel posto giusto. La stanza è ricavata dall’ex aula multifunzionale, quella delle attività alternative e degli alunni con disabilità, che era anche l’aula di pianoforte dell’indirizzo musicale. Il pianoforte è rimasto, ridipinto. «Questa aula così colorata, che già di per sé era un’aula di inclusione e di musica, diventa ora uno spazio non solo per i nostri ragazzi ma per tutta la comunità», dice la professoressa Lo Presti. A scuola nessuno la chiama la stanza del disagio. È la stanza del benessere, il posto dove fermarsi e respirare quando i tempi della classe non coincidono con i propri. Sulla bacheca anonima c’è chi ha scritto che ci entrerebbe dopo un brutto voto, invece di andare a piangere in bagno.

La dirigente ha presentato il progetto al SerD, e due operatrici del servizio hanno già previsto momenti di ascolto e supporto. «Diventa, per chi ascolta, anche la possibilità di individuare precocemente una fragilità, un disagio, su cui la scuola per prima, e poi l’intera comunità, può intervenire», dice Lo Presti, che spiega così la scelta di fondo: «Abbiamo scelto di ribaltare la prospettiva tradizionale nella consapevolezza che non basta informare sui rischi, occorre coltivare attivamente una condizione di equilibrio psicofisico, emotivo e relazionale che renda i ragazzi resilienti di fronte alle fragilità».

Dall’altra parte della rete c’è l’ASP. Per la dottoressa Carmela Murè, Direttore dell’U.O.C. Dipendenze Patologiche e Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Enna, la stanza si colloca dentro la stessa visione della prevenzione: «Riteniamo, infatti, che educare alla salute significhi anche educare all’ascolto di sé, alla consapevolezza delle proprie emozioni, alla capacità di riconoscere le fragilità e di chiedere aiuto». Con le scuole della provincia l’Azienda sanitaria ha già attivato il programma ‘Unplugged’, elaborato e valutato nello studio europeo EU-Dap, con la formazione degli insegnanti nell’ambito del progetto ‘La persona al centro’, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio. «Non possiamo aspettare che il disagio si trasformi in dipendenza per occuparcene: dobbiamo essere presenti prima, nei luoghi in cui i giovani vivono, crescono e costruiscono la propria identità».

Ogni laboratorio si apre con un breve video realizzato da Antonio Macaluso di IncontroSenso in collaborazione con ‘La Casa di Giulio’, l’associazione fondata da Francesco Zavatteri. Che una stanza così serva lo dicono anche i numeri. Nell’indagine HBSC 2022, condotta in Sicilia su 3.725 studenti con il coordinamento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’Ufficio regionale per l’Europa dell’OMS, a 13 anni uno su tre trova difficile o molto difficile parlare con il padre delle cose che lo preoccupano davvero, e quasi uno su quattro con la madre. Dichiara di avere molta fiducia nei propri insegnanti il 79% degli undicenni e il 42% dei quindicenni. Secondo la Relazione al Parlamento 2026, nel 2025 il 23% degli studenti minorenni ha usato almeno una sostanza illegale nel corso dell’anno, contro il 20% del 2024. Non riguarda un paese, riguarda un’età.

Valguarnera Caropepe conta 6.743 residenti, quasi millecinquecento in meno rispetto al censimento del 2011. È un comune dell’entroterra cresciuto con le miniere e poi con il polo tessile, che oggi misura il calo delle nascite e la scarsità di opportunità di lavoro. L’I.C. ‘G. Mazzini’, fondato nel 1938, ha 634 studenti dall’infanzia alla secondaria di primo grado, distribuiti in quattro plessi, ed è scuola polo provinciale della rete SHE. Della dimensione piccola del paese la dirigente fa una forza: «Dove la rete è così forte, le cose avvengono con più facilità: il disagio si individua prima, il supporto e l’autoaiuto diventano più possibili, perché qui l’individuo conserva ancora un suo senso, una sua umanità, un valore che nelle città spesso si perde».

La stanza è dedicata a Elettra, ex alunna della scuola e figlia di una docente dell’istituto, scomparsa a 24 anni. La scuola ha scelto di intitolarla al suo talento: parlava quattro lingue, eccelleva negli studi, amava i manga e la cultura giapponese. All’inaugurazione hanno preso parte i suoi genitori, accompagnati dalla dirigente Grazia Lo Presti. Presenti anche il dott. Alberto Grassia, vicario del Prefetto di Enna; la dott.ssa Concetta Maria Rosa Bonanno, assessora alle Politiche Sociali del Comune di Valguarnera; la prof.ssa Rossana Sicurello, referente territoriale del progetto @Lab_School per l’Ufficio V dell’USR Sicilia, Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna; la prof.ssa Patrizia Saporito, referente territoriale di Educazione fisica dello stesso Ufficio V; la dott.ssa Rosa Amoruso, operatore psicopedagogico territoriale dell’Osservatorio per la Dispersione Scolastica.

Il ciclo delle stanze si chiude, @Lab_School no. Giovedì 19 novembre da Melilli parte ‘La Stanza’, performance di teatro e pittura digitale ideata da Igor Scalisi Palminteri, scritta e interpretata da Dario Muratore, ispirata alla storia di un giovane ucciso dal crack. «Durante la realizzazione di queste stanze, una delle parole che più mi è rimasta dentro, detta da un partecipante, è compassione», dice Scalisi Palminteri. «Mi aspetto che lo spettacolo, la stanza, susciti proprio questo».

A Valguarnera la stanza resta, con il suo pianoforte dipinto, «aperta a tutta la comunità», dice Lo Presti, per chi non sa ancora a chi dirlo. Fuori dalla scuola c’è il Numero Verde nazionale per le dipendenze dell’Istituto Superiore di Sanità, 800 940 789, gratuito e anonimo, dal lunedì al venerdì. Francesco Zavatteri ha visto i ragazzi aprirsi mentre dipingono insieme: «L’arte e il lavoro manuale creano delle complicità inconsapevoli», dice. Lui ha scelto di non fermarsi: «Chi ha vissuto una sofferenza così profonda deve assolutamente fare in modo che non accada agli altri».

The Room of Feeling, ideato da Igor Scalisi Palminteri, è una delle azioni di @Lab_School, il programma sperimentale per la prevenzione delle dipendenze giovanili della Regione Siciliana, Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, finanziato con oltre 1,7 milioni di euro (FSE+ 2021-2027). Lo gestisce la Rete SALUS Scuole SHE Sicilia, con capofila l’I.C. ‘G.E. Rizzo’ di Melilli, diretto dalla prof.ssa Angela Fontana. Le stanze sono nove, una per provincia, più una aggiunta a maggio al II Istituto Comprensivo ‘Dante Alighieri’ di Francofonte. Accanto al lavoro artistico c’è il laboratorio di media education di IncontroSenso, con Antonio Macaluso, Rossella Puccio e Costante La Bruna. Per la dirigente Lo Presti il progetto ha prodotto anche un risultato meno visibile: «Formalmente non tutti i dirigenti della provincia di Enna sono dentro @Lab_School, ma la rete che si è creata è umana, ed è proprio per questo più efficace e più significativa».