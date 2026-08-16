Valguarnera: il teatro popolare siciliano in scena con “U sapiti com’è”

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L’estate valguarnerese si arricchisce di un appuntamento che promette risate, commozione e un pizzico di sana memoria siciliana senza rinunciare a spunti di riflessione.

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Mercoledì 19 agosto, nella suggestiva cornice di Villa Falcone Borsellino, andrà in scena “U sapiti com’è”, commedia di Francesca Sabato Agnetta portata sul palco dalla compagnia “Noi Voi e il Teatro” di Catenanuova per la regia di Antonietta Biondi.

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Lo spettacolo è stato voluto e promosso dall’amministrazione comunale, che ha scelto di aprire le porte della villa alla cittadinanza con ingresso libero: un invito a vivere insieme una serata di teatro autentico.

Al centro della vicenda c’è un legame semplice e potentissimo: quello tra una madre e un figlio. Lei è una donna anziana, saggia e paralitica, consapevole di trovarsi a vivere gli ultimi giorni della propria esistenza; lui è Cola, un ragazzo bonaccione, affetto da un ritardo mentale, che in paese tutti conoscono e liquidano come “‘u babbu”.

Attorno a loro si muove un piccolo mondo fatto di quotidianità, di amori e tradimenti, di sguardi indiscreti e di richiami storici squisitamente siculi.

La vicenda, esilarante e tragicomica insieme, procede tra battute fulminanti e improvvisi affondi emotivi, fino a un finale capace di sorprendere anche lo spettatore più smaliziato.

È proprio in questo equilibrio tra il riso e la commozione che la compagnia catenanuovese dà il meglio di sé. “Noi Voi e il Teatro” è ormai una realtà consolidata del panorama culturale della provincia ennese: un gruppo che negli ultimi anni ha saputo costruire un repertorio solido e riconoscibile senza mai perdere il contatto con il pubblico, capace di spaziare dalla commedia dialettale alla rilettura del mito classico, come dimostra l’ultima e ambiziosa produzione “Troia brucia ancora”.

La forza della compagnia sta nell’amore per la lingua siciliana, nella cura del dettaglio e in un affiatamento che si sente, sul palco, prima ancora che scaturisca l’applauso in platea.

Portare “U sapiti com’è” a Valguarnera significa dunque molto più che riempire una serata d’agosto. Significa restituire al teatro il suo ruolo originario: quello di luogo dove una comunità si riconosce, può ridere di sé e, nel giro di poche battute, ritrovarsi alle prese con pensieri più profondi.

L’appuntamento è per mercoledì 19 agosto a Villa Falcone Borsellino. L’ingresso è libero e non bisogna mancare, basta portare con sé la voglia di lasciarsi raccontare una storia divertente ma non banale.

Fabio Marino